RT в Telegram
Подпишись

Артюхов поздравил полярников с профессиональным праздником

Короткая ссылка
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил полярников с профессиональным праздником.
Артюхов поздравил полярников с профессиональным праздником
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«Арктика — суровый и прекрасный край, освоение которого требует мужества, стойкости и высочайшего профессионализма. Полярники Ямала вносят неоценимый вклад в процветание и развитие нашего региона и всей страны», — сказал Артюхов.

Он добавил, что полярники проводят уникальные исследования в области геологии, геофизики и других наук, обеспечивают работу важных объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Ямал занял шестое место по числу призёров всероссийских олимпиад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить