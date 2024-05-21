Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил полярников с профессиональным праздником.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«Арктика — суровый и прекрасный край, освоение которого требует мужества, стойкости и высочайшего профессионализма. Полярники Ямала вносят неоценимый вклад в процветание и развитие нашего региона и всей страны», — сказал Артюхов.

Он добавил, что полярники проводят уникальные исследования в области геологии, геофизики и других наук, обеспечивают работу важных объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Ямал занял шестое место по числу призёров всероссийских олимпиад.