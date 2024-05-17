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Ямал занял 6-е место по числу призёров всероссийских олимпиад

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В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что регион вошёл в топ-10 по количеству призёров всероссийских олимпиад.
Ямал занял 6-е место по числу призёров всероссийских олимпиад
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

«Информационный партнёр Всероссийской олимпиады школьников подвёл итоги ежегодного рейтинга. Ямал уверенно держится на шестом месте, улучшив свои позиции ранее на четыре пункта», — рассказали в окружном правительстве.

Там также отметили, что в 2024 году из 34 ямальских школьников, участвовавших в олимпиадах, 17 завоевали призовые места, а ещё двое стали победителями.

Ранее сообщалось, что молодые IT-специалисты, студенты и выпускники, из Московской области примут участие в финале международной олимпиады.

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