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Гастроэнтеролог Чернова рассказала о недостатках готовой еды в контейнерах

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Гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ольга Чернова высказалась о недостатках готовой еды в контейнерах. В частности, такой тип питания не соотносится с индивидуальными потребностями человека.
Гастроэнтеролог Чернова рассказала о недостатках готовой еды в контейнерах
  • Gettyimages.ru

«В готовых блюдах редко используются сложные углеводы, вдобавок количество жиров часто превышает норму. Свежих овощей и фруктов обычно недостаточно, поэтому следует дополнительно включать их в свой рацион», — заявила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как отметила Чернова, в готовой еде содержатся трансжиры, красители, усилители вкуса и аромата.

«Чтобы удешевить продукцию, производители часто используют маргарин вместо сливочного масла, а выращенные в открытом грунте овощи заменяют тепличными», — пояснила она.

По её словам, к готовым рационам можно прибегать как к вынужденной мере, когда совсем некогда готовить самостоятельно из проверенных продуктов.

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