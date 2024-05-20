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Врач Белоусов назвал симптомы желчнокаменной болезни

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Гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал, по каким признакам можно определить желчнокаменную болезнь.
Врач Белоусов назвал симптомы желчнокаменной болезни
  • Gettyimages.ru
  • © YurolaitsAlbert

«Зачастую ЖКБ является следствием голодания или строгих ограничительных диет. Стремительное похудение, в том числе после резекции желудка, провоцирует ослабление активного поступления холестерина из жира в кровь. В то же время нездоровые пищевые привычки (переедание, употребление излишнего количества жирной или жареной пищи) также провоцируют развитие заболевания», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, стоит обратиться к врачу, если наблюдается ощущение горечи во рту, тошнота, постоянная тяжесть и боль в правом подреберье.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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