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Большинство россиян заявили, что им не важен возраст начальника

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Большинство россиянам не важен возраст начальника, следует из данных опроса.
Большинство россиян заявили, что им не важен возраст начальника
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, которое провели сервисы Работа.ру и СберПодбор.

По данным опроса, 69% респондентов возраст начальник не важен, 29% предпочитают работать с начальником старшего возраста, а всего 2% опрошенных склоняются к руководителю младше себя.

«Молодые люди в возрасте от 19 до 24 лет в основном хотят работать с руководителем старше себя (90%). Россияне в возрастном диапазоне от 25 до 29 лет не против начальника младше себя (5%), но чаще предпочитают быть в команде со старшим наставником (58%), остальным (37%) не принципиален возраст руководителя», — говорится в материале.

Опрос был проведен в мае 2024 года среди более чем 2 тыс. человек.

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