Большинство россиян заявили, что им не важен возраст начальника

Большинство россиянам не важен возраст начальника, следует из данных опроса.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, которое провели сервисы Работа.ру и СберПодбор.

По данным опроса, 69% респондентов возраст начальник не важен, 29% предпочитают работать с начальником старшего возраста, а всего 2% опрошенных склоняются к руководителю младше себя.

«Молодые люди в возрасте от 19 до 24 лет в основном хотят работать с руководителем старше себя (90%). Россияне в возрастном диапазоне от 25 до 29 лет не против начальника младше себя (5%), но чаще предпочитают быть в команде со старшим наставником (58%), остальным (37%) не принципиален возраст руководителя», — говорится в материале.

Опрос был проведен в мае 2024 года среди более чем 2 тыс. человек.

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