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Онколог Нефёдов рассказал о симптомах болезней лёгких

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Врач-онколог высшей категории, торакальный хирург кандидат медицинских наук Андрей Нефёдов рассказал, какие существуют симптомы болезней лёгких.
Онколог Нефёдов рассказал о симптомах болезней лёгких
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

«Ранняя диагностика в большинстве случаев помогает улучшить исход болезни, именно поэтому важно обратиться к врачу при первых тревожащих признаках. Среди них: кашель, который длится более трёх недель, изменение его характера — появление хрипоты, странной мокроты или даже крови», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, также стоит обратить внимание на одышку, боли в груди, постоянное чувство усталости или слабости, свист при дыхании, необъяснимую потерю веса.

Как отметил Нефёдов, важно не заниматься самодиагностикой и тем более самолечением.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Радио 1» рассказала, кто входит в группы риска по повышенному давлению.

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