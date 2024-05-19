Онколог Нефёдов рассказал о симптомах болезней лёгких

Врач-онколог высшей категории, торакальный хирург кандидат медицинских наук Андрей Нефёдов рассказал, какие существуют симптомы болезней лёгких.

«Ранняя диагностика в большинстве случаев помогает улучшить исход болезни, именно поэтому важно обратиться к врачу при первых тревожащих признаках. Среди них: кашель, который длится более трёх недель, изменение его характера — появление хрипоты, странной мокроты или даже крови», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, также стоит обратить внимание на одышку, боли в груди, постоянное чувство усталости или слабости, свист при дыхании, необъяснимую потерю веса.

Как отметил Нефёдов, важно не заниматься самодиагностикой и тем более самолечением.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Радио 1» рассказала, кто входит в группы риска по повышенному давлению.