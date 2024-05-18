Профориентолог Федоровская дала рекомендации по выбору профессии

Екатерина Федоровская, специалист Центра профориентации Института бизнеса и дизайна B&D, рассказала, как выбрать профессию.

«Первый шаг к осознанию своей профессиональной дороги начинается с самопознания. Задумайтесь: что вам действительно интересно? Какие занятия приносят вам радость и удовлетворение? Что мотивирует и вдохновляет? Ответы на эти вопросы помогут сузить круг возможных профессий и понять, в какой сфере вам будет комфортно работать», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Федоровская, важно обратить внимание на свои личные качества и способности. В частности, можно пройти тесты на профориентацию, проконсультироваться со специалистом.

«Узнайте, какие профессии сейчас востребованы, что прогнозируется на ближайшее будущее. Современные технологии открывают возможности в таких областях, как искусственный интеллект, цифровой маркетинг и других инновационных сферах», — сказала эксперт.

Она также рекомендовала пообщаться со специалистами из индустрии, посетить мастер-классы, профессиональные выставки.

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