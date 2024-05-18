RT в Telegram
Подпишись

Врач Усачёва рассказала о правилах профилактики сезонной аллергии

Короткая ссылка
Аллерголог-иммунолог, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Анна Усачёва рассказала о главных правилах профилактики сезонной аллергии.
Врач Усачёва рассказала о правилах профилактики сезонной аллергии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам врача, в период цветения «своего» растения-аллергена желательно меньше гулять в лесах и парках.

Также не стоит держать окна открытыми, а проветривать помещение лучше после дождя или вечером, когда нет ветра.

После прогулки желательно переодеться, принять душ.

Кроме того, рекомендуется проводить ежедневную влажную уборку, использовать очистители воздуха.

Ранее, как сообщало «Радио 1», специалисты Химкинской областной больницы дали рекомендации по эффективной борьбе с мигренью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить