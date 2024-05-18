Врач Усачёва рассказала о правилах профилактики сезонной аллергии

Аллерголог-иммунолог, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Анна Усачёва рассказала о главных правилах профилактики сезонной аллергии.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам врача, в период цветения «своего» растения-аллергена желательно меньше гулять в лесах и парках.

Также не стоит держать окна открытыми, а проветривать помещение лучше после дождя или вечером, когда нет ветра.

После прогулки желательно переодеться, принять душ.

Кроме того, рекомендуется проводить ежедневную влажную уборку, использовать очистители воздуха.

Ранее, как сообщало «Радио 1», специалисты Химкинской областной больницы дали рекомендации по эффективной борьбе с мигренью.