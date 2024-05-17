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Специалист Войцеховский: 90% площадей в российских ТЦ заняли российские бренды

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Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил, что российские производители заняли 90% торговых площадей в ТЦ после ухода иностранных брендов.
Специалист Войцеховский: 90% площадей в российских ТЦ заняли российские бренды
  • РИА Новости

Так обстоит дело в топовых московских торговых центрах, однако на периферии ситуация отличается, отметил эксперт в беседе с НСН.

По его словам, именно отечественные бренды заменяют ушедшие компании, а белорусские, турецкие и китайские занимают лишь незначительные площади.

«Я бы оценил присутствие российских компаний сегодня на 90%. Это с учётом того, что какие-то зарубежные бренды у нас остались», — заявил Войцеховский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах стимулирования столичного предпринимательства в рамках стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года.

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