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На Кубань направят ещё 5,5 млрд рублей на строительство и модернизацию школ

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Краснодарский край в 2024 году получит из федерального бюджета 5,5 млрд рублей на строительство и модернизацию школ.
На Кубань направят ещё 5,5 млрд рублей на строительство и модернизацию школ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина.

Согласно документу, на создание новых мест в школах региону выделят 4,6 млрд рублей, на модернизацию инфраструктуры общего образования — 882,6 млн рублей.

Отмечается, что всего в новых школах Краснодарского края, Московской, Воронежской, Владимирской и Псковской областей, в Татарстане, Удмуртии, Мордовии, Северной Осетии, Дагестане и Чечне появится более 20 тыс. новых учебных мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что новую школу в Домодедове на 825 мест откроют 1 сентября.

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