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Воробьёв: новую школу в Домодедове откроют 1 сентября

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что новую школу в Домодедове на 825 мест откроют 1 сентября.
Воробьёв: новую школу в Домодедове откроют 1 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru.

«Мы приехали в Домодедово, чтобы проинспектировать новую школу. Её очень ждут жители, так как ближайшие учебные заведения перегружены. Строим за бюджет. Строители обещают сдать её к 1 сентября», — сказал Воробьёв.

Строительная готовность корпуса оценивается в 64%.

Воробьёв отметил, что новый корпус будет рассчитан на полный день.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о планах строительства новых школ.

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