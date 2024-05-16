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Подмосковные врачи дали советы по борьбе с мигренью

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Специалисты Химкинской областной больницы дали рекомендации по эффективной борьбе с мигренью.
Подмосковные врачи дали советы по борьбе с мигренью
  • Gettyimages.ru

«Обычно мигрень предшествует стадия ауры, которая проявляется нарушениями зрения, чувствительности, речи и двигательных функций, длительность которой может быть от нескольких минут до часа», — заявили врачи в беседе с «Радио 1».

Как отметили специалисты, иногда перед приступом мигрени может наблюдаться период продрома, который характеризуется слабостью, повышенной чувствительностью к раздражителям и изменениями аппетита.

«Старинный рецепт для облегчения состояния — ТТТ (тепло, темно, тихо). Для профилактики мигрени рекомендуется вести здоровый образ жизни, следить за режимом сна и управлять стрессом», — заключили эксперты.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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