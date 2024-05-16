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Специалист Протасенко: HR-специалисту важна чёткость ответов

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Начальник отдела по развитию талантов «ЮMoney» Мила Протасенко рассказала о важности чёткости ответов при прохождении собеседования с HR-специалистом.
Специалист Протасенко: HR-специалисту важна чёткость ответов
  • Gettyimages.ru

«Это индикатор профессионализма и ориентации на качественное выполнение задач», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, перед собеседованием следует определить, какой именно функционал подходит в вакансии, приготовить несколько примеров достижений с предыдущих мест работы, а также заранее изучить информацию о компании.

«Бывает, что у кандидата много собеседований, и он может забыть, на какие вакансии окликался. Это создаёт не самое хорошее впечатление у работодателя. Поэтому, даже если собеседований много, найдите немного времени и подготовьтесь к каждому из них», — заключила эксперт.

Ранее карьерный консультант рекрутинговой компании Cornerstone Оксана Семёнова дала советы тем, кто давно не менял место работы и не знает, с чего начать поиск.

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