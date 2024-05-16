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Проект для помощи детям с особенностями развития запустили в Подмосковье

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В социальном центре «Пушкинский» Московской области запустили проект ранней помощи детям с особенностями развития.
Проект для помощи детям с особенностями развития запустили в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает 360.ru.

Проект «Ранняя помощь» создан для выявления инвалидности в младенческом возрасте, а также помогает решить проблему реабилитации.

Среди подопечных — дети с расстройствами аутистического спектра, ДЦП, нарушением слуха и речи и другие. Для них организуют занятия с логопедом, психологом, курсы массажа, групповую арт-терапию, прокомментировал директор социального центра Артём Савин.

С момента запуска проекта оказано содействие более чем 40 детям и их родителям.

В будущем социальный центр планирует открыть новые мастерские, в том числе для взрослых.

Ранее в Московской области открыли сеть реабилитационных центров для детей с аутизмом.

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