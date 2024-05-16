В Подмосковье волонтёры-медики присоединились к акции «Добро в село»
- РИА Новости
Первый выезд состоялся в ФАП в деревне Царёво Пушкинского округа, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство здравоохранения области.
По словам главы ведомства Алексея Сапанюка, акция проходит в регионе уже более пяти лет. В числе участников движения волонтёров-медиков числятся почти 10 тыс. человек.
Добровольцы не только убирают территорию ФАПов, но и помогают населению, например организовывают профилактические занятия — обучают скандинавской ходьбе, суставной гимнастике, рассказывают о важности здорового образа жизни.
Ранее сообщалось, что волонтёры на Ямале будут обучать жителей оказанию первой медицинской помощи.