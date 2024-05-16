В Подмосковье волонтёры-медики присоединились к акции «Добро в село»

Волонтёры-медики и студенты Московского областного медицинского колледжа №1 в рамках Всероссийской акции «Добро в село» помогают убирать и благоустраивать территории фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) Подмосковья.

Первый выезд состоялся в ФАП в деревне Царёво Пушкинского округа, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство здравоохранения области.

По словам главы ведомства Алексея Сапанюка, акция проходит в регионе уже более пяти лет. В числе участников движения волонтёров-медиков числятся почти 10 тыс. человек.

Добровольцы не только убирают территорию ФАПов, но и помогают населению, например организовывают профилактические занятия — обучают скандинавской ходьбе, суставной гимнастике, рассказывают о важности здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что волонтёры на Ямале будут обучать жителей оказанию первой медицинской помощи.