RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье волонтёры-медики присоединились к акции «Добро в село»

Короткая ссылка
Волонтёры-медики и студенты Московского областного медицинского колледжа №1 в рамках Всероссийской акции «Добро в село» помогают убирать и благоустраивать территории фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) Подмосковья.
В Подмосковье волонтёры-медики присоединились к акции «Добро в село»
  • РИА Новости

Первый выезд состоялся в ФАП в деревне Царёво Пушкинского округа, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство здравоохранения области.

По словам главы ведомства Алексея Сапанюка, акция проходит в регионе уже более пяти лет. В числе участников движения волонтёров-медиков числятся почти 10 тыс. человек.

Добровольцы не только убирают территорию ФАПов, но и помогают населению, например организовывают профилактические занятия — обучают скандинавской ходьбе, суставной гимнастике, рассказывают о важности здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что волонтёры на Ямале будут обучать жителей оказанию первой медицинской помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить