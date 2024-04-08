Волонтёры обучат жителей Ямала оказанию первой медицинской помощи
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Об этом, как сообщает «Ямал 1», рассказала одна из авторов проекта «Время равно жизнь» Инна Кононенко.
Проект затронет шесть муниципальных образований: Тарко-Сале, Ноябрьск, Муравленко, Лабытнанги, Тазовский и Яр-Сале. Волонтёры закупят тренажёры-манекены для сердечно-лёгочной реанимации, отработки навыков освобождения дыхательных путей и дефибрилляторы.
По словам Кононенко, проект будет включать в себя обучение не только навыкам медицинской помощи, но и психологической поддержке.
Активисты движения «Волонтёры-медики» на Ямале выиграли самый большой грант в размере 999 тыс. рублей на Всероссийском форуме в Москве с проектом «Время равно жизнь».