Волонтёры обучат жителей Ямала оказанию первой медицинской помощи

Волонтёры на Ямале будут обучать жителей оказанию первой медицинской помощи.

Об этом, как сообщает «Ямал 1», рассказала одна из авторов проекта «Время равно жизнь» Инна Кононенко.

Проект затронет шесть муниципальных образований: Тарко-Сале, Ноябрьск, Муравленко, Лабытнанги, Тазовский и Яр-Сале. Волонтёры закупят тренажёры-манекены для сердечно-лёгочной реанимации, отработки навыков освобождения дыхательных путей и дефибрилляторы.

По словам Кононенко, проект будет включать в себя обучение не только навыкам медицинской помощи, но и психологической поддержке.

Активисты движения «Волонтёры-медики» на Ямале выиграли самый большой грант в размере 999 тыс. рублей на Всероссийском форуме в Москве с проектом «Время равно жизнь».