В Подмосковье построят новые школы и больницы

В Подмосковье построят еще 100 новых школ и больниц в рамках нацпроектов.

Об этом, как сообщает 360.ru, рассказали в региональном Минстрое.

60 из 100 новых учреждений — это детские сады и школы. Больше всего их построят в Красногорске, Мытищах, Солнечногорске и Одинцове.

Примерно 20 больниц и поликлиник построят в Люберцах, Лосино-Петровском, Котельниках, Лобне, Ленинском и Одинцовском округах.

В этом году откроются 25 школ и 11 детских садов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье дистанционно расшифровали почти 150 тыс. ЭКГ.