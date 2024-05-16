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В Подмосковье построят новые школы и больницы

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В Подмосковье построят еще 100 новых школ и больниц в рамках нацпроектов.
В Подмосковье построят новые школы и больницы
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает 360.ru, рассказали в региональном Минстрое.

60 из 100 новых учреждений — это детские сады и школы. Больше всего их построят в Красногорске, Мытищах, Солнечногорске и Одинцове.

Примерно 20 больниц и поликлиник построят в Люберцах, Лосино-Петровском, Котельниках, Лобне, Ленинском и Одинцовском округах.

В этом году откроются 25 школ и 11 детских садов. 

Ранее сообщалось, что в Подмосковье дистанционно расшифровали почти 150 тыс. ЭКГ.

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