В Подмосковье построят новые школы и больницы
- РИА Новости
Об этом, как сообщает 360.ru, рассказали в региональном Минстрое.
60 из 100 новых учреждений — это детские сады и школы. Больше всего их построят в Красногорске, Мытищах, Солнечногорске и Одинцове.
Примерно 20 больниц и поликлиник построят в Люберцах, Лосино-Петровском, Котельниках, Лобне, Ленинском и Одинцовском округах.
В этом году откроются 25 школ и 11 детских садов.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье дистанционно расшифровали почти 150 тыс. ЭКГ.