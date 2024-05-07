В Подмосковье дистанционно расшифровали почти 150 тысяч ЭКГ

В Подмосковье сотрудники кардиопульта дистанционно расшифровали почти 150 тыс. ЭКГ.

Об этом, как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Всего за время работы кардиопульта врачи выполнили более 900 тыс. расшифровок», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.

Он отметил, что с начала года госпитализация после дистанционной расшифровки ЭКГ потребовалась лишь 8% пациентов.

Кардиопульт — это консультационный центр, который помогает бригадам скорой помощи, находящимся на вызове, удостовериться в правильности постановки диагноза.

Ранее сообщили, что в больницы Московской области закупят более 200 электрохирургических приборов.