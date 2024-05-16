В Москве открыли онлайн-доступ к документам, которые школьники и студенты колледжей помогли признать уникальными

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице открыли онлайн-доступ к документам, которые школьники и студенты колледжей помогли признать уникальными.

Об этом сообщает НСН.

«Это личные дела знаменитых деятелей науки Ивана Сеченова, Николая Пирогова, Николая Жуковского, Сергея Вавилова, художника Василия Кандинского, поэта Фёдора Тютчева, историка Василия Ключевского и других известных людей — студентов и преподавателей Императорского Московского университета. Документы уникальны с точки зрения информации и внешних признаков, имеют духовную и историческую ценность», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Мэр уточнил, что проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» начался в сентябре прошлого года. В отборе участвовали более 1000 учеников 8—11 классов и студентов колледжей, 59 из них прошли в очный этап. Ими было изучено около 1500 личных дел учёных и деятелей культуры.

Ранее сообщалось, что более трёх тысяч учеников стали участниками «Инженерного класса в московской школе».