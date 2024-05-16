В Москве открыли онлайн-доступ к документам, которые школьники и студенты колледжей помогли признать уникальными
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Это личные дела знаменитых деятелей науки Ивана Сеченова, Николая Пирогова, Николая Жуковского, Сергея Вавилова, художника Василия Кандинского, поэта Фёдора Тютчева, историка Василия Ключевского и других известных людей — студентов и преподавателей Императорского Московского университета. Документы уникальны с точки зрения информации и внешних признаков, имеют духовную и историческую ценность», — написал Собянин в своём Telegram-канале.
Мэр уточнил, что проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» начался в сентябре прошлого года. В отборе участвовали более 1000 учеников 8—11 классов и студентов колледжей, 59 из них прошли в очный этап. Ими было изучено около 1500 личных дел учёных и деятелей культуры.
Ранее сообщалось, что более трёх тысяч учеников стали участниками «Инженерного класса в московской школе».