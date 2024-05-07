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Более трёх тысяч учеников стали участниками «Инженерного класса в московской школе»

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Более 3 тыс. учеников стали участниками «Инженерного класса в московской школе», рассказал министр правительства Москвы и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Более трёх тысяч учеников стали участниками «Инженерного класса в московской школе»
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru.

«В I квартале 2024 года к проекту присоединились более 60 промышленных площадок из 16 отраслей промышленности. За январь — март для школьников провели свыше 165 экскурсий. В рамках проекта молодые люди посетили промпредприятия столицы, познакомились с технологическим процессом производства, изучили работу станков и оборудования, наблюдали за действиями специалистов», — рассказал Овчинский.

Главной целью проекта является популяризация технических специальностей и формирование кадрового резерва из выпускников школ, которые выбрали профессии в высокотехнологичных отраслях.

Ранее сборная Москвы получила 1331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников.

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