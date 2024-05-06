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Сборная Москвы получила 1331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

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Мэр Москвы рассказал об успехах сборной столицы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Команда завоевала 1331 диплом.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«На протяжении последних лет школьники Москвы неизменно составляют больше трети участников финала и завоёвывают свыше 40% всех дипломов», — сказал Собянин.

По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады московские школьники выиграли 260 дипломов победителей.

Также 36 учеников признаны абсолютными победителями состязаний.

Ранее сообщалось, что более 90% выпускников столичных предпрофессиональных классов продолжают обучение в вузах по своему профилю.

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