Сборная Москвы получила 1331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

Мэр Москвы рассказал об успехах сборной столицы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Команда завоевала 1331 диплом.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«На протяжении последних лет школьники Москвы неизменно составляют больше трети участников финала и завоёвывают свыше 40% всех дипломов», — сказал Собянин.

По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады московские школьники выиграли 260 дипломов победителей.

Также 36 учеников признаны абсолютными победителями состязаний.

Ранее сообщалось, что более 90% выпускников столичных предпрофессиональных классов продолжают обучение в вузах по своему профилю.