Сборная Москвы получила 1331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«На протяжении последних лет школьники Москвы неизменно составляют больше трети участников финала и завоёвывают свыше 40% всех дипломов», — сказал Собянин.
По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады московские школьники выиграли 260 дипломов победителей.
Также 36 учеников признаны абсолютными победителями состязаний.
Ранее сообщалось, что более 90% выпускников столичных предпрофессиональных классов продолжают обучение в вузах по своему профилю.