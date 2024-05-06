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Ракова: более 90% выпускников столичных предпрофессиональных классов учатся по профилю

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Более 90% выпускников столичных предпрофессиональных классов продолжают обучение в вузах по своему профилю.
Ракова: более 90% выпускников столичных предпрофессиональных классов учатся по профилю
  • РИА Новости

Об этом, сообщает сайт «Москва 24», рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Более 13 тыс. выпускников инженерных, медицинских, предпринимательских, ИТ- и медиаклассов поступили в столичные вузы в 2023 году. Почти каждый из них выбрал вуз и факультет по своему профилю», — сказала Ракова на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По её словам, выпускники поступают в те вузы, на базе которых они проходили подготовку. Самыми популярными вузами стали Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», МГУ, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», а также Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова.

Ранее сообщили, что в Москве в текущем году 200 преподавателей из 33 колледжей пройдут обучение в области использования искусственного интеллекта в образовательном процессе в целях повышения квалификации.

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