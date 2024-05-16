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Школьница из Екатеринбурга потратила 700 тысяч рублей на покупки мошенника

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В Екатеринбурге ученица четвёртого класса потратила 700 тыс. рублей с карты своей матери на оплату покупок мошенника на маркетплейсе. За это злоумышленник обещал ей начислить игровую валюту в игре Roblox.
Школьница из Екатеринбурга потратила 700 тысяч рублей на покупки мошенника
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на УМВД Екатеринбурга.

Девочка общалась с неизвестным через мессенджер. Под его руководством ей удалось оформить кредит, после чего она перевела все деньги в счёт покупок мошенника на маркетплейсе.

Мать девочки после обнаружения факта финансовых махинаций обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России «Мошенничество».

Ранее девятилетняя девочка из Чебоксар, воспользовавшись телефонами родителей, перевела мошенникам 1,3 млн рублей.

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