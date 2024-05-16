Школьница из Екатеринбурга потратила 700 тысяч рублей на покупки мошенника

В Екатеринбурге ученица четвёртого класса потратила 700 тыс. рублей с карты своей матери на оплату покупок мошенника на маркетплейсе. За это злоумышленник обещал ей начислить игровую валюту в игре Roblox.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на УМВД Екатеринбурга. Девочка общалась с неизвестным через мессенджер. Под его руководством ей удалось оформить кредит, после чего она перевела все деньги в счёт покупок мошенника на маркетплейсе. Мать девочки после обнаружения факта финансовых махинаций обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России «Мошенничество». Ранее девятилетняя девочка из Чебоксар, воспользовавшись телефонами родителей, перевела мошенникам 1,3 млн рублей.