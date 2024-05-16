Школьница из Екатеринбурга потратила 700 тысяч рублей на покупки мошенника
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на УМВД Екатеринбурга.
Девочка общалась с неизвестным через мессенджер. Под его руководством ей удалось оформить кредит, после чего она перевела все деньги в счёт покупок мошенника на маркетплейсе.
Мать девочки после обнаружения факта финансовых махинаций обратилась в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России «Мошенничество».
Ранее девятилетняя девочка из Чебоксар, воспользовавшись телефонами родителей, перевела мошенникам 1,3 млн рублей.