RT в Telegram
Подпишись

В Чебоксарах девятилетняя девочка перевела мошенникам 1,3 млн рублей

Короткая ссылка
Девятилетняя девочка из Чебоксар, воспользовавшись телефонами родителей, перевела мошенникам 1,3 млн рублей.
В Чебоксарах девятилетняя девочка перевела мошенникам 1,3 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает МВД Чувашии в своём Telegram.

«В Чувашии второклассница, приобретая предметы для онлайн-игры, лишила родителей 1,3 млн рублей. Школьница осуществила 15 переводов по QR-кодам в счёт оплаты товаров на известных маркетплейсах», — говорится в заявлении.

Как пишет МВД, к полицейским обратилась мать девочки. По её словам, в какой-то момент отцу ребёнка пришло сообщение о закрытии банковского вклада. Телефоны обоих родителей и планшет находились у дочери, с которой поддерживал контакт по видеосвязи незнакомец. 

В ходе расследования выяснилось, что девочка состояла в группе по раздаче предметов для виртуальной игры и для их получения неизвестный давал задания, в частности: снять на фото разблокированный экран телефона родителей и отправить этот снимок, а потом зайти в приложения банков и перевести деньги со счетов. 

«Школьница осуществила 11 транзакций по QR-кодам по 100 тыс. рублей каждая, оформила кредит на сумму более 460 тыс. рублей и успела оплатить заёмными средствами покупки на сумму 200 тыс. рублей», — уточняется в заявлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Ранее полиция Пермского края предупредила жителей об активизации мошенников, которые рассылают фишинговые электронные письма о «горячих акциях» от имени крупных российских продавцов бытовой техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить