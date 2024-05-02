В Чебоксарах девятилетняя девочка перевела мошенникам 1,3 млн рублей

Девятилетняя девочка из Чебоксар, воспользовавшись телефонами родителей, перевела мошенникам 1,3 млн рублей.

Об этом сообщает МВД Чувашии в своём Telegram.

«В Чувашии второклассница, приобретая предметы для онлайн-игры, лишила родителей 1,3 млн рублей. Школьница осуществила 15 переводов по QR-кодам в счёт оплаты товаров на известных маркетплейсах», — говорится в заявлении.

Как пишет МВД, к полицейским обратилась мать девочки. По её словам, в какой-то момент отцу ребёнка пришло сообщение о закрытии банковского вклада. Телефоны обоих родителей и планшет находились у дочери, с которой поддерживал контакт по видеосвязи незнакомец.

В ходе расследования выяснилось, что девочка состояла в группе по раздаче предметов для виртуальной игры и для их получения неизвестный давал задания, в частности: снять на фото разблокированный экран телефона родителей и отправить этот снимок, а потом зайти в приложения банков и перевести деньги со счетов.

«Школьница осуществила 11 транзакций по QR-кодам по 100 тыс. рублей каждая, оформила кредит на сумму более 460 тыс. рублей и успела оплатить заёмными средствами покупки на сумму 200 тыс. рублей», — уточняется в заявлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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