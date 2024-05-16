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Россияне чаще посещали рестораны и театры на майских праздниках в этом году

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Аналитики в ходе исследования выяснили, что аномально холодная погода повлияла на планы россиян в период с 29 апреля по 12 мая. Так, в эти дни они реже устраивали пикники, зато посещали рестораны и кафе, а также развлекательные мероприятия и чаще оплачивали такси.
Россияне чаще посещали рестораны и театры на майских праздниках в этом году
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование кошелька «ЮMoney» и ИТ-компании «Эвотор».

Выяснилось, что обороты точек быстрого питания выросли в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, число покупок увеличилось втрое, а посетителей — вдвое. Средний чек вырос на 19% и составил 1338 рублей.

С 29 апреля по 9 мая оборот онлайн-платежей за билеты в театр увеличился на 47% по сравнению с прошлым годом. Количество покупок выросло на 38%, а средний чек составил 2138 рублей.

На майских праздниках увеличились расходы россиян на такси — обороты таких платежей выросли в шесть раз, число платежей увеличилось в четыре раза, а плательщиков стало втрое больше.

Кроме того, на майских праздниках на 65% год к году выросла выручка спа-салонов.

Ранее сообщалось, что Казанский Кремль на майские праздники пришли посмотреть в 1,5 раза больше туристов, чем год назад.

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