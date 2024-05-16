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В Казани отметили высокий уровень посещаемости туристами Кремля

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Казанский Кремль на майские праздники пришли посмотреть в 1,5 раза больше туристов, чем год назад.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Почти 275 тыс. туристов с 28 апреля по 12 мая пришли посмотреть Казанский кремль в этом году — это на 52% больше, чем в 2023 году.

«Аналогичную прибавку показали все крупные туристические центры Татарстана. В Великом Болгаре за две с небольшим недели побывали 43,7 тыс. гостей (плюс 42%), на острове-граде Свияжск — 165 тыс. (плюс 43%), в Елабуге — почти 40 тыс. (плюс 43%)», — говорится в материале.

Там уточнили, что больше всего выделился город Тетюши — его посетили 12,2 тыс. туристов, что на 140% больше прошлогоднего результата.

Ранее сообщалось, что Казань посетили 90 тыс. туристов в майские праздники.

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