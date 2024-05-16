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Губернатор Челябинской области Текслер рассказал о планах строительства новых школ

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В Челябинске и Каслях построят новые школы, заявил губернатор региона Алексей Текслер.

Об этом сообщает URA.RU.

«В 2024-м планируем завершить строительство новой школы в 34-м микрорайоне Челябинска и школы №25 в Каслях. Также продолжается стройка сразу восьми образовательных учреждений области. За два прошлых года отремонтировали 28 школ региона. В этом году таких школ в списке шесть — тоже по всей области», — сказал Текслер.

Также школы появятся в Магнитогорске, в посёлках Увельском и Петропавловском.

Ранее сообщалось, что в Челябинске начнут работы по очистке реки Миасс.

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