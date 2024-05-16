Губернатор Челябинской области Текслер рассказал о планах строительства новых школ
Об этом сообщает URA.RU.
«В 2024-м планируем завершить строительство новой школы в 34-м микрорайоне Челябинска и школы №25 в Каслях. Также продолжается стройка сразу восьми образовательных учреждений области. За два прошлых года отремонтировали 28 школ региона. В этом году таких школ в списке шесть — тоже по всей области», — сказал Текслер.
Также школы появятся в Магнитогорске, в посёлках Увельском и Петропавловском.
Ранее сообщалось, что в Челябинске начнут работы по очистке реки Миасс.