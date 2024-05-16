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Специалист Шлома: отмена льготной ипотеки повлияет на вторичный рынок Москвы

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Директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома выразил мнение, что этим летом покупательский спрос на вторичном рынке Москвы будет примерно на 10% ниже, чем в активное время — весной или осенью.
Специалист Шлома: отмена льготной ипотеки повлияет на вторичный рынок Москвы
  • РИА Новости

При этом после отмены льготной ипотеки на покупку новостроек возможен рост спроса на вторичном рынке, поделился он в беседе с Life.ru.

Эксперт отметил, что в последние годы на активность покупателей влияет не столько сезонность, сколько внешние факторы, такие как рост ключевой ставки или изменения условий выдачи ипотечных займов.

Шлома также назвал среднюю стоимость квартир на вторичном рынке столицы. Так, по его словам, средняя цена однушки составляет 9,35 млн рублей (+0,6% с начала года), двухкомнатной квартиры — 13,71 млн рублей (+1,3%), трёхкомнатной — 19,55 млн рублей (+1,8%).

Ранее финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о причинах более низкой стоимости апартаментов.

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