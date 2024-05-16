Врач Хухрев: спазм в мышцах ног может происходить из-за дефицита магния и железа

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев сообщил, что частые судороги в ногах могут наблюдаться на фоне различных нарушений в организме, в том числе химических.

Так, причиной может быть нарушение электролитного баланса, а также недостаток магния или железа в крови, объяснил он в интервью Радио Sputnik.

Помимо прочего, судороги в ногах могут объясняться деградацией мышц из-за отсутствия регулярных тренировок или их возрастной дегенерацией, отметил Хухрев.

При этом к спазмам могут приводить и чрезмерные физические нагрузки, а также высокие каблуки у женщин, добавил специалист.

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