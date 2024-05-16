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В России начали испытания видимости беспилотников большой авиацией

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Испытания системы наблюдения за беспилотниками, которую используют для управления полётами большой авиации, начались под Санкт-Петербургом, рассказал гендиректор ООО «Авиателекоминвест» Александр Игнатьев.
В России начали испытания видимости беспилотников большой авиацией
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

Система наблюдений позволит объединить в небе полёты всех видов воздушных судов и обеспечить безопасность, пояснил Игнатьев в беседе с РИА Новости

Испытания проходят на аэродроме Путилово под Санкт-Петербургом.

«Разрабатываемые нами решения являются технологической основой безопасного использования БВС как в совместном с пилотируемыми воздушными судами пространстве, так и в выделенных окружениях, таких как очень малые высоты и пространство городской аэромобильности», — отметил Игнатьев.

Ранее сообщалось, что беспилотники будут следить за соблюдением пожарной безопасности в Свердловской области. Это позволит своевременно выявлять потенциальные источники возгорания. 

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