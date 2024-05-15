Беспилотники будут следить за соблюдением пожарной безопасности в Свердловской области на территории Артёмовского городского округа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на МЧС.

«15 мая на территории Артёмовского городского округа запланировано патрулирование населённых пунктов беспилотным летательным аппаратом МЧС России. Патрулирование будет проводиться в целях соблюдения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в частном секторе, коллективных садах и в прилегающих к лесам территориях», — говорится в сообщении.

Такой способ позволяет своевременно выявлять и предотвращать потенциальные источники возгорания.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе объявили пожароопасный сезон, который продлится с 10 мая до 1 октября.