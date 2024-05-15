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Беспилотники будут следить за соблюдением пожарной безопасности в Свердловской области

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Беспилотники будут следить за соблюдением пожарной безопасности в Свердловской области на территории Артёмовского городского округа.
Беспилотники будут следить за соблюдением пожарной безопасности в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на МЧС.

«15 мая на территории Артёмовского городского округа запланировано патрулирование населённых пунктов беспилотным летательным аппаратом МЧС России. Патрулирование будет проводиться в целях соблюдения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в частном секторе, коллективных садах и в прилегающих к лесам территориях», — говорится в сообщении.

Такой способ позволяет своевременно выявлять и предотвращать потенциальные источники возгорания.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе объявили пожароопасный сезон, который продлится с 10 мая до 1 октября.

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