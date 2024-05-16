Названа сфера работы, которую россияне считают самой интересной
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Авито Работа».
16% опрошенных сочли самой интересной работу в сфере IT, интернета и телекома.
Работу в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе считают интересной 14% опрошенных. Также в топ-3 интересных рабочих сфер вошли искусство и культура —12%.
Уточняется, что главными факторами, которые делают работу интересной, 45% опрошенных назвали дружелюбный и комфортный коллектив.
Ранее треть россиян заявили об отсутствии недостатков у удалёнки.