Названа сфера работы, которую россияне считают самой интересной

Стало известно, какую работу россияне считают самой интересной.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Авито Работа».

16% опрошенных сочли самой интересной работу в сфере IT, интернета и телекома.

Работу в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе считают интересной 14% опрошенных. Также в топ-3 интересных рабочих сфер вошли искусство и культура —12%.

Уточняется, что главными факторами, которые делают работу интересной, 45% опрошенных назвали дружелюбный и комфортный коллектив.

Ранее треть россиян заявили об отсутствии недостатков у удалёнки.