Военный США признался в краже денег у своей русской девушки

Американский солдат Гордон Блэк, подозреваемый в краже денег у своей русской девушки Александры из Владивостока, признался в совершении преступления.

Отмечается, что он украл деньги после ссоры.

В полиции Приморья рассказали RT, что Гордон Блэк сотрудничает со следствием. На похищенные деньги он, вероятно, оплатил проживание в гостинице и купил билет на самолёт.

В Россию американец попал легально, сделав визу по приглашению девушки. Ранее Пентагон заявлял, что подобные поездки запрещены по армейским правилам.

Гордона Блэка арестовали до 2 июля по статье «Кража». В суде он вёл себя спокойно, ему предоставили защитника, переводчика, сообщил RT источник в правоохранительных органах. Жалоб, в том числе на здоровье, у американца нет.

Пентагон начал расследование для установления обстоятельств поездки в Россию арестованного.