Депутат Немкин: мошенники обещают перерасчёт пенсии в обмен на код идентификации

Мошенники стали использовать новую схему обмана людей старшего возраста – теперь им обещают перерасчёт пенсии в обмен на код идентификации.

Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, передаёт РИА Новости.

Как отметили в агентстве, мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и пытаются внушить гражданам, что у них обнаружен «неучтённый стаж», после чего предлагают оформить заявление на перерасчёт пенсии для её повышения.

Затеи злоумышленники просят назвать код из sms «для идентификации», получая тем самым доступ к профилю жертвы на портале «Госуслуги» или в мобильном банке.

Ранее пенсионерка в Екатеринбурге продала квартиру и деньги отдала мошенникам.

Также в Роскачестве рассказали, что мошенники маскируются под техподдержку для кражи аккаунта Telegram.