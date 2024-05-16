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Депутат Немкин: мошенники обещают перерасчёт пенсии в обмен на код идентификации

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Мошенники стали использовать новую схему обмана людей старшего возраста – теперь им обещают перерасчёт пенсии в обмен на код идентификации.

Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, передаёт РИА Новости

Как отметили в агентстве, мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и пытаются внушить гражданам, что у них обнаружен «неучтённый стаж», после чего предлагают оформить заявление на перерасчёт пенсии для её повышения.

Затеи злоумышленники просят назвать код из sms «для идентификации», получая тем самым доступ к профилю жертвы на портале «Госуслуги» или в мобильном банке.

Ранее пенсионерка в Екатеринбурге продала квартиру и деньги отдала мошенникам.

Также в Роскачестве рассказали, что мошенники маскируются под техподдержку для кражи аккаунта Telegram.

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