Пенсионерка в Екатеринбурге продала квартиру и деньги отдала мошенникам

Пенсионерка в Екатеринбурге продала квартиру, а деньги отдала мошенникам, которые представились сотрудниками СК России.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России.

70-летняя женщина, несмотря на уговоры полицейских не поддаваться на уловки мошенников, продала квартиру за 3,5 млн руб. Деньги она перевела лжесотрудникам СК.

«Звонки от мошенников пенсионерке стали поступать ещё в декабре 2023 года. Неизвестный, представившийся сотрудником СК, рассказал о некой «преступной схеме». Чтобы исполнить крайне сомнительное поручение, пенсионерка отправилась в риэлтерскую фирму, где сотрудники организации заметили неладное и обратились в полицию», — говорится в сообщении.

Полицейские тогда отговорили женщину продавать квартиру, но через несколько месяцев она снова ответила на звонок мошенника и продала квартиру. Позже пенсионерка обратилась в полицию, заведено уголовное дело.

Ранее в Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 20 млн руб.