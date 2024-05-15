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Пенсионерка в Екатеринбурге продала квартиру и деньги отдала мошенникам

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Пенсионерка в Екатеринбурге продала квартиру, а деньги отдала мошенникам, которые представились сотрудниками СК России.
Пенсионерка в Екатеринбурге продала квартиру и деньги отдала мошенникам
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России.

70-летняя женщина, несмотря на уговоры полицейских не поддаваться на уловки мошенников, продала квартиру за 3,5 млн руб. Деньги она перевела лжесотрудникам СК.

«Звонки от мошенников пенсионерке стали поступать ещё в декабре 2023 года. Неизвестный, представившийся сотрудником СК, рассказал о некой «преступной схеме». Чтобы исполнить крайне сомнительное поручение, пенсионерка отправилась в риэлтерскую фирму, где сотрудники организации заметили неладное и обратились в полицию», — говорится в сообщении.

Полицейские тогда отговорили женщину продавать квартиру, но через несколько месяцев она снова ответила на звонок мошенника и продала квартиру. Позже пенсионерка обратилась в полицию, заведено уголовное дело.

Ранее в Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 20 млн руб.

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