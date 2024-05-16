Главы МЧС и Минстроя прибыли в Тюменскую область для контроля работ при паводке

Глава МЧС России Александр Куренков и глава Минстроя Ирек Файзуллин прибыли в Тюменскую область для контроля работ по сдерживанию паводка.

Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что главы ведомств провели в Тобольске рабочее совещание по оперативной обстановке в регионе.

По данным ведомства, Куренков и Файзуллин заслушали доклад о ходе работ по укреплению дамб.

Ранее паводок на реке Иртыш начался в селе Большой Карагай Тюменской области.

Также в ЯНАО сотрудники МЧС завершили работу по защите Курганской и Тюменской областей от паводка.

Несколько дней назад в Олекминском районе Якутии ввели режим ЧС из-за паводка.