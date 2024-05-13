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В ЯНАО сотрудники МЧС завершили работу по защите Курганской и Тюменской областей от паводка

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В ЯНАО сотрудники МЧС завершили работу по защите населённых пунктов Курганской и Тюменской областей от паводка.
В ЯНАО сотрудники МЧС завершили работу по защите Курганской и Тюменской областей от паводка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«На протяжении всего времени спасатели эвакуировали жителей и их питомцев из подтопленных районов, проводили подворовые обходы, оказывали адресную помощь населению. Подготавливали мешки с песком для укрепления дамбы, а это тонны песка, проводили круглосуточное патрулирование дамбы», — говорится в сообщении МЧС.

Первая группа спасателей из 50 человек из Ноябрьска приехала в Курганскую область 9 апреля. В Тюменскую область из Салехарда 20 апреля выехали 25 спасателей. Сейчас ситуация с паводками стабилизировалась и специалисты уезжают домой.

Ранее сообщили, что уровень воды в реке Тобол у Кургана упал на 11 см за сутки.

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