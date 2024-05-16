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Wildberries в рамках предупреждения ФАС упростил работу продавцов с платформой

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Wildberries в рамках предупреждения Федеральной антимонопольной службы России изменил оферту, упростив работу продавцов с площадкой.

Об этом информирует РИА Новости.

«Компания внедрила ряд условий, упрощающих работу продавца с платформой», — передаёт агентство.

По его данным, компания Wildberries ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику, снизила размер некоторых удержаний.

Кроме того, была чётко описана ответственность продавцов за разные виды нарушений договора, исключив возможную неопределённость.

В апреле ФАС выдала предупреждение Wildberries.

Позже в Wildberries отреагировали на выданное ФАС предупреждение.

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