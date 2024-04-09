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В Wildberries отреагировали на выданное ФАС предупреждение

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе Wildberries прокомментировали RT информацию о том, что ФАС России выдала предупреждение компании.
В Wildberries отреагировали на выданное ФАС предупреждение
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

«В январе Wildberries получила статус содоминанта рынка — для нас это был ожидаемый результат, учитывая рост инвестиций платформы в региональную логистическую инфраструктуру и развитие клиентской базы», — отметили там.

Сейчас компания перестраивает комплаенс-практики, чтобы внутренние процессы соответствовали новому статусу Wildberries.

«Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес. Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. Мы внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка», — заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ФАС России выдала предупреждение компании Wildberries.

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