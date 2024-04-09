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ФАС выдала предупреждение Wildberries

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ФАС России выдала предупреждение компании Wildberries.
ФАС выдала предупреждение Wildberries
  • globallookpress.com
  • © Artem Priakhin/Keystone Press Agency

«Маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов», — заявили в ведомстве.

В период с 2022 по 2023 год в антимонопольную службу поступило большое количество обращений граждан и организаций.

«Cлужба установила, что тарифы компании на логистические услуги и услуги хранения подвержены практически ежедневному изменению... Условия площадки о наложении штрафных санкций на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами, являются несоразмерными», — заявили в ФАС.

Отмечается, что маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту о реализации товара на сайте Wildberries, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее стало известно, что полиция и Росгвардия начали проверку паспортного режима и разрешений на работу в одном из сортировочных центров Wildberries в Электростали.

В прошлом году сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали 16 мигрантов в подмосковной Электростали, причиной послужило нарушение ими миграционного законодательства.

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