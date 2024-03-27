Полиция проводит контроль паспортного режима на складе Wildberries в Электростали

Полиция и Росгвардия начали проверку в одном из сортировочных центров Wildberries в Электростали.

«Проводятся проверочные мероприятия, контроль паспортного режима и разрешений на работу», — сообщили ТАСС в оперативных службах.

В комментарии РИА Новости компания Wildberries подтвердила факт проведения проверки, при этом склад работает в штатном режиме.

В прошлом году сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали 16 мигрантов в подмосковной Электростали, причиной послужило нарушение ими миграционного законодательства.