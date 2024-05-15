Онищенко заявил о пользе физических упражнений при подготовке к ЕГЭ

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.

«Институт психологов даёт целый ряд рекомендаций, методических пособий, с которыми можно ознакомиться. Прежде всего, они касаются тех, кто сдаёт экзамены, а также родителей. В частности, при сдаче экзаменов, если ребёнок почувствовал панику, нужно сказать себе «стоп», привести в норму дыхание — это положительно влияет на возбуждение», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, важно не реагировать на отвлекающие моменты, просмотреть все тесты, не спешить с ответами.

«Что касается устного экзамена, нужно не пугаться, если окажется, что вы не очень хорошо знаете билет. Также рекомендуют не заражаться чужим волнением и сбрасывать напряжение с помощью физических упражнений», — отметил Онищенко.

Как добавил эксперт, оценка на экзамене — это не оценка личности.

Ранее психолог Ирина Амбарцумян рекомендовала не нервировать ребёнка при подготовке к ЕГЭ.