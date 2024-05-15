Рядом со станцией метро «Молодёжная» появится деловой центр
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на соответствующее распоряжение, подписанное мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Центр будет расположен на Ярцевской улице недалеко от станции метро «Молодёжная». Площадь здания — около 26 тыс. кв. м. По итогам реализации проекта должно быть создано более 1,7 тыс. новых рабочих мест.
В своём Telegram-канале мэр отметил, что за четыре года реализации программы город заключил с инвесторами свыше 90 соглашений на строительство более 4,5 млн кв. м коммерческой недвижимости.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей от «Народного Ополчения» до «Бульвара Генерала Карбышева» Рублёво-Архангельской линии метро.