Рядом со станцией метро «Молодёжная» появится деловой центр

Столичные власти одобрили план строительства административно-делового центра на западе Москвы, проект будет реализован за счёт частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на соответствующее распоряжение, подписанное мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Центр будет расположен на Ярцевской улице недалеко от станции метро «Молодёжная». Площадь здания — около 26 тыс. кв. м. По итогам реализации проекта должно быть создано более 1,7 тыс. новых рабочих мест.

В своём Telegram-канале мэр отметил, что за четыре года реализации программы город заключил с инвесторами свыше 90 соглашений на строительство более 4,5 млн кв. м коммерческой недвижимости.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей от «Народного Ополчения» до «Бульвара Генерала Карбышева» Рублёво-Архангельской линии метро.