Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей Рублёво-Архангельской линии

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей от «Народного Ополчения» до «Бульвара Генерала Карбышева» Рублёво-Архангельской линии метро.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Сегодня запускаем ещё два проходческих щита на Рублёво-Архангельской линии. Очень важная линия, улучшит транспортную доступность 800 тыс. москвичей и, выйдя на Новорижское шоссе, снимет часть нагрузки с этого очень интенсивного и перегруженного направления», — заявил Собянин.

По его словам, 15 мая столичное метро отмечает день рождения. Мэр поздравил всех, кто строит новые линии и станции, создаёт поезда. Он также выразил благодарность сотрудникам метрополитена.

Ранее НСН сообщала, что жители Москвы выбрали самые красивые станции метро.