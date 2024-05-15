RT в Telegram
Подпишись

Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей Рублёво-Архангельской линии

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей от «Народного Ополчения» до «Бульвара Генерала Карбышева» Рублёво-Архангельской линии метро.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Сегодня запускаем ещё два проходческих щита на Рублёво-Архангельской линии. Очень важная линия, улучшит транспортную доступность 800 тыс. москвичей и, выйдя на Новорижское шоссе, снимет часть нагрузки с этого очень интенсивного и перегруженного направления», — заявил Собянин.

По его словам, 15 мая столичное метро отмечает день рождения. Мэр поздравил всех, кто строит новые линии и станции, создаёт поезда. Он также выразил благодарность сотрудникам метрополитена.

Ранее НСН сообщала, что жители Москвы выбрали самые красивые станции метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить