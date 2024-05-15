Врач Руднев перечислил неочевидные симптомы аппендицита
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«Менее очевидными для пациента симптомами могут быть боли в поясничной области справа, боли, отдающие в бедро или в прямую кишку, а также в правом подреберье и даже в левых отделах живота», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, также может наблюдаться тошнота, повышение температуры тела.
Как отметил Руднев, при возникновении любых симптомов аппендицита нужно обратиться за медицинской помощью.
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