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Врач Руднев перечислил неочевидные симптомы аппендицита

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Врач-хирург, врач-флеболог «СМ-Клиники» Александр Руднев рассказал о неочевидных симптомах аппендицита.
Врач Руднев перечислил неочевидные симптомы аппендицита
  • Gettyimages.ru

«Менее очевидными для пациента симптомами могут быть боли в поясничной области справа, боли, отдающие в бедро или в прямую кишку, а также в правом подреберье и даже в левых отделах живота», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также может наблюдаться тошнота, повышение температуры тела.

Как отметил Руднев, при возникновении любых симптомов аппендицита нужно обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

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