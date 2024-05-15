Врач Руднев перечислил неочевидные симптомы аппендицита

Врач-хирург, врач-флеболог «СМ-Клиники» Александр Руднев рассказал о неочевидных симптомах аппендицита.

«Менее очевидными для пациента симптомами могут быть боли в поясничной области справа, боли, отдающие в бедро или в прямую кишку, а также в правом подреберье и даже в левых отделах живота», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также может наблюдаться тошнота, повышение температуры тела.

Как отметил Руднев, при возникновении любых симптомов аппендицита нужно обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.