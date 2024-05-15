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Ревматолог Пузакова рассказала о причинах боли в пояснице из-за погоды

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Врач-ревматолог «СМ-Клиники» Алина Пузакова рассказала о причинах боли в суставах на фоне изменения погоды.
Ревматолог Пузакова рассказала о причинах боли в пояснице из-за погоды
  • Gettyimages.ru

«Изменения атмосферного давления и температуры могут увеличить жёсткость суставов и сделать их более чувствительными к боли от механического напряжения, к сильному трению между тканями в суставе. Изменения атмосферного давления также могут вызвать временное нарушение равновесия давления в организме и, как следствие, повысить чувствительность нервных окончаний», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, также выявлена взаимосвязь усиления болевого синдрома с эмоциональным стрессом.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

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