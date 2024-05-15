Специалист Желябина посоветовала готовиться к беседе с работодателем

Начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина рекомендовала готовиться к беседе с работодателем.

«Прежде чем звонить работодателю, подготовьтесь к беседе: зафиксируйте вопросы, которые вы хотите задать рекрутеру. Во время разговора важно указать причину звонка и спросить, есть ли какие-то новости по поводу вашей кандидатуры. Возможно, решение ещё не принято или рекрутер не знает точного ответа», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, если соискатель очень заинтересован в вакансии, то он может сам позвонить работодателю и узнать, возьмут его или нет.

«Перед звонком важно оценить ситуацию и выбрать для этого правильное время. В первую очередь, выждать паузу после завершения интервью. В случае, если было дано конкретное время ожидания, важно его придерживаться», — уточнила Желябина.

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