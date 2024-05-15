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Большинство россиян хотели бы перейти на удалёнку на лето

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Согласно новому исследованию, большинство россиян хотели бы перейти на дистанционный формат работы на лето.
Большинство россиян хотели бы перейти на удалёнку на лето
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру» и компанию «СберРешения».

Выяснилось, что 22% респондентов работают удалённо, 20% — в гибридном формате, 58% — в офисе.

По словам 81% россиян, они хотели бы перейти на дистанционную работу на лето.

Среди мотивов для перехода на удалёнку — возможность самостоятельно распоряжаться своим временем (67%), экономия времени на дорогу до работы (59%), отсутствие трат на поездки и питание (48%).

Ранее практикующий психолог, схема-терапевт Людмила Шульга рассказала, какие факторы могут помешать карьерному росту.

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