Большинство россиян хотели бы перейти на удалёнку на лето

Согласно новому исследованию, большинство россиян хотели бы перейти на дистанционный формат работы на лето.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру» и компанию «СберРешения».

Выяснилось, что 22% респондентов работают удалённо, 20% — в гибридном формате, 58% — в офисе.

По словам 81% россиян, они хотели бы перейти на дистанционную работу на лето.

Среди мотивов для перехода на удалёнку — возможность самостоятельно распоряжаться своим временем (67%), экономия времени на дорогу до работы (59%), отсутствие трат на поездки и питание (48%).

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