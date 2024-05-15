Для работы вожатыми в Подмосковье подготовят более 350 студентов

В правительстве Московской области рассказали о подготовке более 350 студентов для работы вожатыми в детских лагерях.

Об этом сообщает 360.ru.

«Первая смена в Подмосковье стартует уже с 26 мая и у нас в регионе будет работать более 100 детских лагерей», — заявила заместитель председателя областного правительства Людмила Болатаева.

Он также отметила, что тренинги и семинары прошли учащиеся педагогического института.

Квалификационный экзамен для вожатых состоится 25 мая в центре «Литвиново».

Ранее сообщалось, что горячая линия по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров начала работу в Тюменской области.