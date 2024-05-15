Для работы вожатыми в Подмосковье подготовят более 350 студентов
Об этом сообщает 360.ru.
«Первая смена в Подмосковье стартует уже с 26 мая и у нас в регионе будет работать более 100 детских лагерей», — заявила заместитель председателя областного правительства Людмила Болатаева.
Он также отметила, что тренинги и семинары прошли учащиеся педагогического института.
Квалификационный экзамен для вожатых состоится 25 мая в центре «Литвиново».
Ранее сообщалось, что горячая линия по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров начала работу в Тюменской области.