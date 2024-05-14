В Тюменской области запустили горячую линию по детскому отдыху и детским товарам

Горячая линия по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров начала работу в Тюменской области.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Специалисты ответят на вопросы о качестве одежды, обуви, игрушек, детского питания, а также помогут выбрать организацию для детского отдыха и дадут рекомендации по сбору ребёнка в лагерь.

Граждане могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области или в территориальные отделы ведомства.

Ранее сообщалось, что в Московской области в период летней оздоровительной кампании будут работать 105 загородных детских лагерей.