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В Тюменской области запустили горячую линию по детскому отдыху и детским товарам

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Горячая линия по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров начала работу в Тюменской области.
В Тюменской области запустили горячую линию по детскому отдыху и детским товарам
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Специалисты ответят на вопросы о качестве одежды, обуви, игрушек, детского питания, а также помогут выбрать организацию для детского отдыха и дадут рекомендации по сбору ребёнка в лагерь.

Граждане могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области или в территориальные отделы ведомства.

Ранее сообщалось, что в Московской области в период летней оздоровительной кампании будут работать 105 загородных детских лагерей.

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